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У «Краковці» затримали чоловіка, який хотів перетнути кордон на краденому автомобілі

Юлія Шпак

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Вчора прикордонники Мостиського загону в пункті пропуску «Краковець» знайшли нещодавно викрадений автомобіль «Опель» на польській реєстрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі  Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Про зникнення машини в місцевого мешканця прикордонників повідомили співробітники Яворівського відділу поліції. Вже через годину, цей автомобіль виявили в сервісній зоні пункту пропуску «Краковець». На краденому «Опелі» українсько-польський кордон намагався перетнути 46-річний громадянин Республіки Польща.

Затриманого горе-водія та викрадений транспортний засіб прикордонники передали співробітникам Яворівського відділу поліції у Львівській області для проведення слідчих дій.

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