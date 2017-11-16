У «Краковці» затримали чоловіка, який хотів перетнути кордон на краденому автомобілі

Вчора прикордонники Мостиського загону в пункті пропуску «Краковець» знайшли нещодавно викрадений автомобіль «Опель» на польській реєстрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Про зникнення машини в місцевого мешканця прикордонників повідомили співробітники Яворівського відділу поліції. Вже через годину, цей автомобіль виявили в сервісній зоні пункту пропуску «Краковець». На краденому «Опелі» українсько-польський кордон намагався перетнути 46-річний громадянин Республіки Польща.

Затриманого горе-водія та викрадений транспортний засіб прикордонники передали співробітникам Яворівського відділу поліції у Львівській області для проведення слідчих дій.