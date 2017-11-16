У Києві школярка викинулась з вікна через сварку із матір'ю за планшет

У Деснянському районі Києва, на вулиці Бальзака 14-річна дівчинка викинулася з вікна через те, що у неї відібрали планшет. Про це повідомляє Еспресо, передає Львівський портал.

Як повідомляється, мати забрала у дочки планшет і пішла на вулицю гуляти з собакою. Дівчинка так сильно обурилася тим, що у неї немає можливості зайти в соціальні мережі, що викинулася з вікна 5 поверху.

В результаті падіння дівчина отримала травми, несумісні з життям. Вона померла на місці.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, співробітники якої встановлять усі обставини трагедії.

На момент події в приміщенні її рідних не було, у квартирі виявлено її передсмертну записка, зміст якої не розголошується в інтересах слідства.