Тепер українці святкуватимуть два Різдва: депутати зробили 25 грудня вихідним

Верховна Рада підтримали законопроект № 5496 про святкування Різдва двічі – 25 грудня та 7 січня, але зі святкових днів виключили 2 травня. Про це на свої сторінці у Facebook написав спікер парламенту Андрій Парубій.

«Сьогодні парламент схвалив важливе рішення. Можна сказати: яка різниця коли відзначати те, чи інше свято, чи має бути це свято вихідним днем, чи ні. Але насправді – це має важливе символічне і ментальне значення. 25 грудня відзначають Різдво Христове велика кількість християн України – понад 11 тисяч громад. Переважна більшість Помісних Православних Церков у світі відзначають Різдво саме 25 грудня. Наші сусіди – Молдова та Білорусь ухвалили на законодавчому рівні запровадити 25 грудня і 7 січня святкування Різдва Христового і оголосити ці дні вихідними. Тепер так буде і в Україні!», – написав він.

Також Андрій Парубій зазначив, що парламентарі скасували вихідний день 2 травня.

«Відтепер в Україні, як і у більшості країн вільного світу, 1 травня буде відзначатися як День Праці. Ми будуємо європейську державу, ми об’єднуємо українську націю – тому вважаю надзвичайно важливим і символічним відзначення Різдва Христового і запровадження вихідного і 25 грудня, і 7 січня», – додав спікер парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи запропонували 25 грудня Різдво Хрестове зробити вихідним днем так само як і 7 січня. Оскільки в Україні багато і римо-католиків і протестантів, які просять зробити цей день вихідним днем.