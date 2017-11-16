ОСТАННІ НОВИНИ

Тепер українці святкуватимуть два Різдва: депутати зробили 25 грудня вихідним

Вероніка Рой

|

Верховна Рада підтримали законопроект № 5496 про святкування Різдва двічі – 25 грудня та 7 січня, але зі святкових днів виключили 2 травня. Про це на свої сторінці у Facebook написав спікер парламенту Андрій Парубій.

«Сьогодні парламент схвалив важливе рішення. Можна сказати: яка різниця коли відзначати те, чи інше свято,  чи має бути це свято вихідним днем, чи ні. Але насправді – це має важливе символічне і ментальне значення. 25 грудня відзначають Різдво Христове велика кількість християн України – понад 11 тисяч громад. Переважна більшість Помісних Православних Церков у світі відзначають Різдво саме 25 грудня. Наші сусіди – Молдова та Білорусь ухвалили на законодавчому рівні запровадити 25 грудня і 7 січня святкування Різдва Христового і оголосити ці дні вихідними. Тепер так буде і в Україні!», – написав він.

Також Андрій Парубій зазначив, що парламентарі скасували вихідний день 2 травня.

«Відтепер в Україні, як і у більшості країн вільного світу, 1 травня буде відзначатися як День Праці. Ми будуємо європейську державу, ми об’єднуємо українську націю – тому вважаю надзвичайно важливим і символічним відзначення Різдва Христового і запровадження вихідного і 25 грудня, і 7 січня», – додав спікер парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи запропонували 25 грудня Різдво Хрестове зробити вихідним днем так само як і 7 січня. Оскільки в Україні багато і римо-католиків і протестантів, які просять зробити цей день вихідним днем.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Львівський геріатричний пансіонат – унікальне місце: воно має у своєму володінні земельну ділянку площею близько 14 гект...

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...