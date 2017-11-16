Шкільне обладнання і 25 «сміттєвих» мільйонів. У бюджет Львова внесли чергові зміни

Сьогодні, 16 листопада, 46 депутатів міської ради Львова ухвалили зміни до міського бюджету на 2017 рік. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу із сесійної зали.

Як йдеться у пояснювальній записці до ухвали, до внесених змін до Державного бюджету України та обласного бюджету Львівської області збільшується обсяг субвенцій для міського бюджету м. Львова на 2017 рік на суму 8669,9 тис.грн.

Також депутати збільшили видатки департаменту містобудування на суму 65,0 тис. грн. для забезпечення до кінця поточного року оплати праці та нарахувань на зарплату працівникам природоохоронної рекреаційної установи парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк».

Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики збільшили видатки бюджету розвитку на суму 900,0 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інтерактивна мультитач панель з вмонтованим комп’ютером) для загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок економії поточних видатків позашкільних навчальних закладів.

Управлінню культури здійснили перерозподіл видатків, передбачених у бюджеті на 2017 рік на культуру та мистецтво в сумі 2312,1 тис.грн. та збільшили видатки на суму 2993,6 тис.грн.

Окрім того, міські обранці збільшили видатки на 25 млн грн на субвенцію з міського бюджету м. Львова обласному бюджету Львівської області для відшкодування за фактично надані послуги з вивезення твердих побутових відходів.