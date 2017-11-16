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«Самопоміч» проголосувала за виділення землі у Львові російському «Альфа-Банку» 

Дарина Смеречанська

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Депутати із фракції «Самопоміч» під час нинішнього сесійного засідання Львівської міськради проголосували надання дозволу ПАТ «Альфа-Банк» на виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки. Однак рішення не набрало необхідної кількості голосів: «за» проголосувало лише 20 міських обранців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат ЛМР Любомир Босаневич.

«Семен Семенченко та Єгор Соболєв, приїдьте у Львів та навчіть депутатів з «Самопомочі»у Львівській міській раді боротись з країною агресором та їхнім бізнесом у Львові. Бо щось вони забули про Вашу блокаду. Результати голосування щодо надання дозволу ПАТ «Альфа-Банк» на виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки», – написав Любомир Босаневич, оприлюднивши фото результатів голосування.

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