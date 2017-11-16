Працівник посольства Росії у столиці збив на «зебрі» подружжя з дитиною

Працівник посольства Росії в центрі Києва травмував двох осіб у середу ввечері на пішохідному переході. Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, відповідаючи на питання, передає УП.

“Близько 17-00 у середу на Печерську автомобіль на дипломатичних номерах, що належать посольству РФ, збив на пішохідному переході жінку 1959 року народження, яка переходила дорогу разом з чоловіком та дитиною”, – сказав він.

Тракало уточнив, що за кермом був співробітник посольства РФ.

“Жінку доправили до лікарні з закритим переломом, надали допомогу без госпіталізації. У доньки діагностували забій тазу. За словами постраждалих, водій транспортного засобу надав їм на місці першу допомогу”, – додав Тракало.

“Сам водій від проходження освідчення на алкоголь не відмовлявся. Драггер показав, що алкоголю в крові немає”, – додав він.

“Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК – порушення правил безпеки дорожного руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості”, – повідомив він.

На уточнення Тракало повідомив, що ані посвідчення, ані транспортний засіб у працівника посольства, який користується дипломатичним імунітетом, не вилучалися.

За інформацією Юрія Бутусова, йдеться про атташе посольства РФ Чінгіза Міхамадєєва.