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Працівник посольства Росії у столиці збив на «зебрі» подружжя з дитиною

Дарина Смеречанська

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Працівник посольства Росії в центрі Києва травмував двох осіб у середу ввечері на пішохідному переході. Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, відповідаючи на питання, передає УП.

“Близько 17-00 у середу на Печерську автомобіль на дипломатичних номерах, що належать посольству РФ, збив на пішохідному переході жінку 1959 року народження, яка переходила дорогу разом з чоловіком та дитиною”, – сказав він.

Тракало уточнив, що за кермом був співробітник посольства РФ.

“Жінку доправили до лікарні з закритим переломом, надали допомогу без госпіталізації. У доньки діагностували забій тазу. За словами постраждалих, водій транспортного засобу  надав їм на місці першу допомогу”, – додав Тракало.

“Сам водій від проходження освідчення на алкоголь не відмовлявся. Драггер показав, що алкоголю в крові немає”, – додав він.

“Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК – порушення правил безпеки дорожного руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості”, – повідомив він.

На уточнення Тракало повідомив, що ані посвідчення, ані транспортний засіб у працівника посольства, який користується дипломатичним імунітетом, не вилучалися.

За інформацією Юрія Бутусова, йдеться про атташе посольства РФ Чінгіза Міхамадєєва.

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