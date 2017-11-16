На Яворівський полігон приїхали канадські військові

Сьогодні, 16 листопада, Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідала делегація Сухопутних військ Збройних сил Канади на чолі із командувачем канадських Сухопутних військ генерал-лейтенантом Полом Винником. Про це на своїй сторінці у Facebook командувач Академії сухопутних військ Павло Ткачук, передає Львівський портал.

Гості відвідали Центр імітаційного моделювання, Навчальний центр підготовки підрозділів, оглянули об’єкти навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури полігону, спостерігали за ходом підготовки українських військовослужбовців інструкторами Багатонаціональної тренувальної групи – Україна (JMTG-U), поспілкувались із українськими та іноземними військовослужбовцями.

«Вдячний генерал-лейтенанту Полу Виннику за особистий внесок у запровадження та розвиток місії JMTG-U. Ми високо цінуємо підтримку і досвід наших канадських друзів, завдяки яким українське військо впевнено наближається до сучасних стандартів», – написав Павло Ткачук.