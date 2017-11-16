ОСТАННІ НОВИНИ

На Яворівський полігон приїхали канадські військові

Олександр Косик

|

Сьогодні, 16 листопада, Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідала делегація Сухопутних військ Збройних сил Канади на чолі із командувачем канадських Сухопутних військ генерал-лейтенантом Полом Винником. Про це на своїй сторінці у Facebook командувач Академії сухопутних військ Павло Ткачук, передає Львівський портал.

Гості відвідали Центр імітаційного моделювання, Навчальний центр підготовки підрозділів, оглянули об’єкти навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури полігону, спостерігали за ходом підготовки українських військовослужбовців інструкторами Багатонаціональної тренувальної групи – Україна (JMTG-U), поспілкувались із українськими та іноземними військовослужбовцями.

«Вдячний генерал-лейтенанту Полу Виннику за особистий внесок у запровадження та розвиток місії JMTG-U. Ми високо цінуємо підтримку і досвід наших канадських друзів, завдяки яким українське військо впевнено наближається до сучасних стандартів», – написав Павло Ткачук.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Львівський геріатричний пансіонат – унікальне місце: воно має у своєму володінні земельну ділянку площею близько 14 гект...

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...