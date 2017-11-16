На Львівщину через кордон намагалися незаконно провезти дві тонни мороженої печінки

У пункті пропуску «Краковець – Корчова» на територію України намагалися нелегально провезти понад дві тонни свинячої мороженої печінки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Так, днями у пункт пропуску «Краковець – Корчова» у напрямку «в’їзд в Україну» прибув вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України. До митного контролю водій подав товаросупровідні документи відповідно до контракту підписані комерційним директором данської компанії на товар «печінка морожена свиняча». Загальна вага товару, згідно з цими документами, становить 21 746 кг, а заявлена вартість – 7800,00 Євро. Відправником товару зазначено компанію з Швеції, а отримувачем – одне з ТОВ м. Львова.

Під час митного контролю встановлено розбіжність між наявними та вказаними у документах ваговими показниками товару. Тому транспортний засіб було скеровано для проведення поглибленого огляду, під час якого виявлено, що загальна вага «печінки мороженої свинячої» перевищує зазначену в товаросупровідних документах на 2027 кг.

Отже, директор данської компанії вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю через подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві відомості щодо ваги та вартості товару.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар вагою 2027 кг та вартістю майже 25 тис. грн. вилучено. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС