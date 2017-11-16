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На Львівщині впіймали браконьєрів, які застрелили козулю

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Поблизу с. Подорожнє Стрийського району зловили двох браконьєрів, які вполювали козулю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держекоінспекції у Львівській області.

У ході проведення перевірки у лісових мисливських угіддях поблизу с. Подорожнє Стрийського району, наданих в користування Стрийській РО УТМР виявлено двох громадян, які проводили незаконне полювання  з гладкоствольною рушницею марки ІЖ-27 та собакою мисливської породи. Чоловіки незаконно вполювали самку козулі, що є порушенням ст.ст. 14, 17 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Стрийського ВП ГУНП України у Львівській області, якими складено протокол огляду місця правопорушення та взято на зберігання тушку кози.

Порушників природоохоронного законодавства притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.85 КУпАП.

Згідно такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання нараховано  шкоду за незаконне добування однієї особини козулі  в розмірі 32 000 грн.

 

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