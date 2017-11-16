Музей «Територія Терору» запрошує львів'ян на лекцію про Голодомор

Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» запрошує 29 листопада на авторську лекцію історика Ігоря Дерев’яного на тему «Голодомор 1932-1933 рр.: національна трагедія – всесвітня проблема».

Історик зосередить увагу не лише на проблемах перебігу подій геноциду в 1932-1933 рр., а також на темах спроб допомоги голодуючим та подолання наслідків Голодомору в міжнародних організаціях, таких як Ліга Націй та Всесвітній Червоних хрест; участі у міжнародних дискусіях навколо Голодомору інтелектуалів та політичних діячів Західної України; на особливостях досліджень травматичного минулого, дискусій щодо геноцидального характеру Голодомору 1932-1933 рр. в Україні та країнах світу.

Початок лекції: 18.30 год. Вхід вільний.