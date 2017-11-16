Львів'янин став керівником Державного бюро розслідувань

Конкурсна комісія 16 листопада обрала директора Державного бюро розслідувань та його заступників. Ним став Роман Труба. «За» проголосували всі 9 членів комісії, передає «Громадське».

Роман Труба кілька років працював прокурором Пустомитівського району Львівської області. Зі Львова до Києва його перевів після перемоги Майдану земляк — тодішній в.о. генпрокурора Олег Махніцький. Труба обійняв посаду заступника начальника Головного слідчого управління — начальника управління з розслідувань особливо важливих справ ГПУ. Після призначення генпрокурором Віктора Шокіна звільнився. З 2015 року очолює юридичну фірму «Сектор права».

Усього на посаду директора ДБР претендували 19 кандидатів. Військовий прокурор Анатолій Матіос отримав два голоси комісії, чиновник Адміністрації президента Олексій Горащенков також отримав лише два голоси.

Першою заступницею директора ДБР обрана прокурор Генеральної прокуратури Ольга Варченко. За неї на цій посаді також проголосували 9 членів комісії. Заступником директора ДБР шістьма голосами обрали нинішнього заступника прокурора Києва Олександр Буряка.

Державне бюро розслідувань покликане розслідувати злочини посадовців найвищого рівня — від екс-президента, усього Кабінету міністрів і керівників відомств, до правоохоронців та суддів. Орган забере в Генеральної прокуратури функцію слідства. Тож, у разі створення ДБР, підлеглі Юрія Луценка зможуть лише наглядати за розслідуванням кримінальних справ і представляти їх у суді. Крім того, до підслідності ДБР належатимуть військові злочини, які наразі розслідує військова прокуратура.

Не «вестиме» Держбюро лише окремі корупційні злочини, які належать до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Так, саме ДБР мало б розслідувати справи про розгін Євромайдану та розстріл Небесної Сотні, трагедію 2 травня в Одесі, стрілянину та вбивство 5 поліцейських у Княжичах. Загалом орган нараховуватиме 1500 співробітників у центральному апараті та семи територіальних управліннях.