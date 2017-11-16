Львів піде у 2018 рік з новим бюджетом: міські депутати погодили головний документ міста

Сьогодні, 16 листопада, депутати Львівської міської ради прийняли бюджет міста на 2018 рік. За таке рішення проголосувало 47 міських обранців, передає кореспондент Львівського порталу із сесійної зали.

Так, доходи міського бюджету м. Львова становитимуть 6817828,5 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету м. Львова 6496256,0 тис. грн доходи спеціального фонду бюджету 321572,5 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 190000,0 тис. грн .

Під час розгляду цього питання депутати зауважили, що проект бюджету не пройшов обговорення громадськості.

За словами голови бюджетної комісії ЛМР Вікторії Довжик, до проекту бюджету на 2018 рік внесли такі правки:

Спрямувати дод кошти на медичну допомогу населенню, а саме на медикаменти населенню – більше 10 млн грн;

Збільшення видатків на програму «Регулювання чисельності безпритульних тварин» у Львові;

На розвиток малого і середнього підприємства – 3 млн грн;

1 млн – на аудиторські перевірки комунальних підприємств.

Також депутати доповнили ухвалу «Про міський бюджет 2018 року» пунктом по вивезенню ТПВ, а саме щодо отримання звіту по використанню субвенції від міста областю.

Також депутат Ірина Оршак запропонувала передбачити кошти на висадку новорічної ялинки на Сихові, на що керівник департаменту фінансової політики Олег Іщук додав, що висадка дерев вже передбачена у бюджеті.

Згідно проекту рішення та пояснювальної записки до нього:

На освіту заплановані видатки в сумі 2242,3 млн. грн.

За рахунок освітньої субвенції передбачається виплата заробітної плати педагогічним працівникам 116 загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, НВК, 1 вечірніх шкіл, школи-інтернату № 2, дитячого будинку та 19 профтехучилищ в загальній сумі 775,8 млн. грн. За рахунок коштів міського бюджету м. Львова буде здійснюватися утримання цих закладів, а також виплата заробітної плати спеціалістам та молодшому обслуговуючому персоналу на суму 781,9 млн. грн.

За рахунок коштів міського бюджету заплановані видатки на утримання 100 дитячих дошкільних закладів, 20 установ позашкільної освіти, 14 шкіл естетичного виховання, методичного центру та 9 інших установ освіти в сумі 684,6 млн. грн.

Вказані видатки спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівникам освіти в сумі 1783,4 млн. грн. з врахуванням встановлених тарифних розрядів та розміру мінімальної заробітної плати.

Видатки на харчування дітей – 128,7 млн. грн.

Крім того, в загальному обсязі видатків передбачено 8,8 млн. грн. на фінансування 10-ти програм в галузі освіти.

Видатки на охорону здоров’я передбачаються в сумі 918,7 млн. грн., з них за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 636,5 млн. грн., міського бюджету – 282,2 млн. грн.

За рахунок міського бюджету передбачаються кошти на енергоносії в сумі 67,2 млн. грн. та додаткові кошти на заробітну плату з нарахуваннями у зв’язку із незабезпеченістю міжбюджетними трансфертами в сумі 215,0 млн. грн.

В загальному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями плануються в сумі 557,0 млн. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення передбачаються видатки в сумі 228,4 млн. грн., в тому числі на реалізацію соціальних програм у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей – 23,1 млн. грн.

На виплату матеріальних допомог мешканцям м. Львова передбачаються видатки у загальній сумі 148,4 млн. грн.

На культуру і мистецтво видатки обраховані в сумі 119,5 млн. грн. За рахунок вказаної суми планується утримувати 13 установ культури і мистецтва, в тому числі дві централізовані бібліотечні системи (40 філій), три музеї, п’ять народних домів, централізовану бухгалтерію установ культури та регіональні ландшафтні парки «Знесіння» та «Стрийський парк».

Крім цього, в проекті бюджету передбачені трансферти 12 установам, а саме на утримання п’яти театрів, чотирьох концертних організацій, палацу культури ім. Г. Хоткевича, культурно-мистецького центру «Супутник» та «Львівського кіноцентру» в сумі 55,3 млн. грн.

На фізичну культуру і спорт планується виділити 63,0 млн. грн.

У міському бюджеті передбачаються видатки на утримання та навчально-тренувальну роботу 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл в сумі 26,0 млн. грн., надання фінансової підтримки 15 ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – 20,7 млн. грн., на підтримку спортивних споруд ЛКП «Спортресурс» – 2,7 млн. грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство – 409,5 млн. грн.

З вказаних видатків на поточний ремонт житлового фонду передбачено 72,7 млн. грн., які будуть спрямовані районним адміністраціям на роботи з ремонту житлового фонду в сумі 72,3 млн. грн. а також підтримку створення ОСББ та обстеження ліфтів – 0,4 млн. грн.

Видатки на благоустрій міста в сумі 326,9 млн. грн. піде

на:

санітарне прибирання, поточний ремонт та утримання доріг, озеленення районним адміністраціям – 253,8 млн. грн.

вуличне освітлення – 35,0 млн. грн.;

обслуговування систем вуличного освітлення – 14,6 млн. грн.;

поточний ремонт та обслуговування обладнання диспетчерського

зв’язку – 4,5 млн. грн.;

виконання робіт ЛКП “Лев” – 3,1 млн. грн.;

співфінансування громадських робіт – 0,3 млн. грн.;

захоронення невідомих та безрідних – 0,2 млн. грн.;

прибирання кладовищ – 2,5 млн. грн.;

утримання парків – 12,6 млн. грн.;

послуги з утримання художнього освітлення телевежі – 0,1 млн. грн.

На відшкодування втрат ЛМКП “Львівводоканал” за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки, передбачено 7,9 млн. грн.

Видатки на транспорт та дорожнє господарство у 2018 році плануються в сумі 82,8 млн. грн., з них на:

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій автотранспортом – 22,0 млн. грн.;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій електротранспортом – 46,2 млн. грн.;

компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів та студентів електротранспортом – 8,8 млн. грн.;

виконання робіт з експлуатації світлофорних об’єктів та оплату електроенергії – 5,8 млн. грн.

Видатки на засоби масової інформації плануються в сумі 2,3 млн. грн., у тому числі видатки на підтримку та розвиток КП «Редакція газети Львівської міської ради «Ратуша» – 1,8 млн. грн., на підтримку україномовного книговидання – 0,5 млн. грн.

На проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури передбачено 1,6 млн. грн.

На заходи із землеустрою передбачено 2,1 млн. грн. на виготовлення документації з експертно-грошової оцінки земельних ділянок під приватизованими об’єктами нерухомості, виготовлення проектів землеустрою, проведення інвентаризації земель.

Видатки на заходи, пов’язані з економічною діяльністю плануються в сумі 21,5 млн. грн., в тому числі:

– видатки на відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження – 10,2 млн. грн.;

– на підтримку малого і середнього підприємництва – 0,4 млн. грн.,

– на заходи з підтримки туризму у м. Львові – 5,2 млн. грн.,

– на заходи, пов’язані з проведенням приватизації комунального майна та наданням в оренду нежитлових приміщень – 1,8 млн. грн.,

– членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 0,9 млн. грн.,

Видатки на функціонування органів управління обчислені на затверджену чисельність працівників виконавчих органів Львівської міської ради виходячи з чинних умов оплати праці, з урахуванням потреби у видатках для оплати за енергоносії та послуги з утримання апарату управління, і становлять 358,3 млн. грн.

Резервний фонд міського бюджету встановлений в сумі 40,0 млн. грн.

Також у 2018 році планується повернення позик діючих зовнішніх кредитів НЕФКО в сумі 1,2 млн. грн.

У кредитуванні передбачені кошти на платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань шляхом надання кредитів комунальним підприємствам на виконання гарантійних зобов’язань за міжнародними кредитними угодами в сумі 20,9 млн. грн. та на забезпечення гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії – 4,0 млн. грн. і їх повернення.

Крім цього, у видатках бюджету розвитку передбачені кошти на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств на виконання гарантійних зобов’язань з платежів за міжнародними кредитними угодами в сумі 400,5 млн. грн.