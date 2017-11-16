Депутати Львова дали «добро» на купівлю 100 нових автобусів і 10 трамваїв для міста

Депутати Львівської міської ради погодили участь львівських комунальних транспортних підприємств у проекті «Міський громадський транспорт України», що передбачає 40 млн євро кредиту від ЄІБ на оновлення транспортної інфраструктури Львова. За таке рішення проголосувало 46 міських обранців, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно пояснювальної записки до рішення, з 2015 року Львівська міська рада співпрацює з Міністерством інфраструктури України та Європейським інвестиційним банком в рамках проекту «Міський громадський транспорт України.

“Протягом 2015 – 2016р. структурні підрозділи Львівської міської ради напрацьовували підпроектні пропозиції для реалізації в рамках проекту, проводили зустрічі з представниками та консультантами ЄІБ. 11 листопада 2016 було підписано угоду між урядом та ЄІБ, а 12 квітня 2017 року ратифіковано Верховною радою України, про залучення 200 млн. євро кредитних коштів для реалізації підпроектів в рамках проекту «Міський громадський транспорт України. Термін субкредитів – до 22р., пільговий період – до 5 р., відсоткова ставка – 1,5 – 2 %”, -йдеться у документі.

Фінальний перелік підпроектних пропозицій було подано Львівською міською радою 4 вересня 2017 року.

Міністерство інфраструктури України спільно з консультантами ЄІБ напрацювало процедури реалізації підпроектів з оновленого рухомого складу. Згідно з ними, закупівлю нового транспорту можна здійснити вже до кінця 2018 року.

Щодо інфраструктурних проектів, робота консультантів над зразками передпроектних пропозицій триватиме у першій половині 2018 року.

Відтак, посадовці ЛМР наполягають, що прийняття ухвали дасть змогу продовжити процедуру залучення кредитних коштів ЄІБ та здійснити закупівлю 10 трамваїв та 120 автобусів у 2018 році.

Під час обговорення цього питання депутат міськради Тарас Чолій зазначив, що перед закупівлею нових 100 автобусів треба навести лад з інфраструктурою у парку АТП №1.

«АТП №1 орендує землю у військових і щомісяця 300 тисяч гривень орендної плати. Немає належної кількості боксів для утримання 100 автобусів. Ми щомісяця платимо величезну оренду…Автобуси, які ми закупили до «Євро» стоять на вулиці і гниють. Щоб доля тих нових автобусів не була такою сумною, як з цими», – заначив він.

Також депутат нагадав про нестачу водіїв для автобусів.

Як писав раніше Львівський портал міська рада Львова у рамках проекту «Міський громадський транспорт України» окрім коштів, про які йдеться в ухвалі, буде брати ще 40 мільйонів гривень на транспортні та інфраструктурні потреби міста.