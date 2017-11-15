ОСТАННІ НОВИНИ

Укрзалізниця запускає ще один міжнародний рейс до Холма

Омелян Шевчук

|

Із новим графіком руху ПАТ «Укрзалізниця» запровадить ще один поїзд у міжнародному сполученні Здолбунів – Ковель – Холм (Польща). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

За новим графіком руху поїздів на 2017-2018 роки, що набуде чинності 10 грудня цього року, курсуватимуть щоденно два поїзди у міжнародному сполученні Здолбунів–Ковель–Холм та Ковель–Холм. Маршрути обслуговуватиме рейковий автобус моделі PESA 630М.

Із уведенням нового графіка руху у напрямку Хелма відправлятиметься поїзд №751 Здолбунів–Хелм, що вирушатиме зі станції Здолбунів о 06:00 год. На шляху прямування поїзда передбачені зупинки на станціях: Рівне (06:15-06:23), Ківерці (07:18-07:25) та Ковель (08:23-08:37). У Холм (Республіка Польща) поїзд прибуватиме о 10:25 за місцевим часом.

Поїзд №753 сполученням Ковель–Холм вирушатиме зі станції Ковель о 15:17 год. та прибуватиме у Хелм о 17:05 за місцевим часом.

Зворотно із Холма поїзд №754 сполученням Холм–Ковель вирушатиме о 10:55 (за місцевим часом) та прибуватиме у Ковель о 14:47 за київським часом.

Поїзд №752 сполученням Хелм–Здолбунів вирушатиме із Холма о 17:35 год. за місцевим часом. На шляху прямування також передбачені зупинки на станціях: Ковель (21:28-21:40 – за київським часом), Ківерці (22:43-22:51), Рівне (23:46-23:53). У Здолбунів рейковий автобус №752/751 прибуватиме о 00:08 год.

Зауважимо, що рейковий автобус моделі PESA 630М складається з двох вагонів II класу, загалом до послуг пасажирів 187 місць.

Нагадаємо, що міжнародне залізничне сполучення між Ковелем та Холмом було запроваджене у червні 2017 року. У вересні цього року міжнародний маршрут рейкового автобуса було продовжено до Здолбунова. За інформацією служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Львівська залізниця», заселеність поїзда у сполученні Здолбунів – Холм становить 100%, зворотно – 30-40%.

Вартість проїзду зі Здолбунова до Холма орієнтовно становить 354 грн, із Ковеля до Холма – орієнтовно 212 грн., оскільки регулюється коефіцієнтом у залежності від дня тижня.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...