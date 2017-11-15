Укрзалізниця запускає ще один міжнародний рейс до Холма

Із новим графіком руху ПАТ «Укрзалізниця» запровадить ще один поїзд у міжнародному сполученні Здолбунів – Ковель – Холм (Польща). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

За новим графіком руху поїздів на 2017-2018 роки, що набуде чинності 10 грудня цього року, курсуватимуть щоденно два поїзди у міжнародному сполученні Здолбунів–Ковель–Холм та Ковель–Холм. Маршрути обслуговуватиме рейковий автобус моделі PESA 630М.

Із уведенням нового графіка руху у напрямку Хелма відправлятиметься поїзд №751 Здолбунів–Хелм, що вирушатиме зі станції Здолбунів о 06:00 год. На шляху прямування поїзда передбачені зупинки на станціях: Рівне (06:15-06:23), Ківерці (07:18-07:25) та Ковель (08:23-08:37). У Холм (Республіка Польща) поїзд прибуватиме о 10:25 за місцевим часом.

Поїзд №753 сполученням Ковель–Холм вирушатиме зі станції Ковель о 15:17 год. та прибуватиме у Хелм о 17:05 за місцевим часом.

Зворотно із Холма поїзд №754 сполученням Холм–Ковель вирушатиме о 10:55 (за місцевим часом) та прибуватиме у Ковель о 14:47 за київським часом.

Поїзд №752 сполученням Хелм–Здолбунів вирушатиме із Холма о 17:35 год. за місцевим часом. На шляху прямування також передбачені зупинки на станціях: Ковель (21:28-21:40 – за київським часом), Ківерці (22:43-22:51), Рівне (23:46-23:53). У Здолбунів рейковий автобус №752/751 прибуватиме о 00:08 год.

Зауважимо, що рейковий автобус моделі PESA 630М складається з двох вагонів II класу, загалом до послуг пасажирів 187 місць.

Нагадаємо, що міжнародне залізничне сполучення між Ковелем та Холмом було запроваджене у червні 2017 року. У вересні цього року міжнародний маршрут рейкового автобуса було продовжено до Здолбунова. За інформацією служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Львівська залізниця», заселеність поїзда у сполученні Здолбунів – Холм становить 100%, зворотно – 30-40%.

Вартість проїзду зі Здолбунова до Холма орієнтовно становить 354 грн, із Ковеля до Холма – орієнтовно 212 грн., оскільки регулюється коефіцієнтом у залежності від дня тижня.