Україна увійшла в ТОП-50 інноваційних країн

За рік Україна піднялася з 56-го на 50-е місце в рейтингу інноваційних країн. Про це йдеться на сайті Global Innovation Index, передає Економічна правда.

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Першою серед найбільш інноваційних країн, як і рік тому, стала Швейцарія. До першої трійки також входять Швеція та Нідерланди. Польща знаходиться на 38-й позиції, Росія – 45-а, Молдова – 54-а, Білорусь – на 88 місці.

Рейтинг складається з безлічі показників, кожен з яких також має свій індекс. У підсумку, Україна отримала індекс 37,6. У минулому році цей індекс становив 35,6.

Відзначимо, Global Innovation Index складається на основі аналізу десятків показників, які так чи інакше стосуються інноваційної діяльності.