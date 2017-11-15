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На площі Святого Юра встановлять камери відеоспостереження

Вероніка Рой

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У Галицькому районі міста Львова на площі Святого Юра встановлять п’ять камер відеоспостереження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на сьогодні тривають роботи з підводки кабелів та підготовки елементів цієї ділянки для майбутнього підключення відеокамер.

«Ми плануємо встановити 5 камер на площі Святого Юра: 2 з них будуть сфокусовані на проїзну частину, а 3 – на громадський простір. Станом на сьогодні ми працюємо на підготовчому етапі для підключення цих камер, як тільки будемо мати кошти, то встановимо самі камери відеоспостереження. На реалізацію проекту, який забезпечить площу Святого Юра відеоспостереженням, потрібно 420 тис. гривень. Як тільки отримаємо кошти, то зможемо завершити роботи», – зазначив директор ЛКП «Муніципальна Варта» Роман Хом’як.

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