На Львівщині розшукують молодого чоловіка, що хворий на шизофренію

На Львівщині розшукують 27-річного Романа Боцоня, жителя села Бережани, який 14 листопада пішов із дому та досі не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили рідні зниклого.

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За словами брата зниклого, Роман хворіє на шизофренію.

«Роман вийшов із дому, 14 листопада, близько 08.00 та досі не повернувся. Рідні хвилюються, бо він не мав при собі документів та телефону та хворіє на шизофренію», – повідомив брат зниклого.

також він повідомив, що Роман Боцьоня на зріст 180 см, нормальної тіло будови. Був одягнений в чорні черевики, чорні джинси та темно синю балонову куртку із капюшоном.

Якщо хтось знає місце перебування чоловіка просимо сповістити в поліцію або брату Андрію, за тел.: 067-28-43-166