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На Львівщині розшукують молодого чоловіка, що хворий на шизофренію

Андрій Котенський

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На Львівщині розшукують 27-річного Романа Боцоня, жителя села Бережани, який 14 листопада пішов із дому та досі не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили рідні зниклого.

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За словами брата зниклого, Роман  хворіє на шизофренію.

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«Роман вийшов із дому, 14 листопада, близько 08.00 та досі не повернувся. Рідні хвилюються, бо він не мав при собі документів та телефону та хворіє на шизофренію», – повідомив брат зниклого.

також він повідомив, що Роман Боцьоня на зріст 180 см, нормальної тіло будови. Був одягнений в чорні черевики, чорні джинси та темно синю балонову куртку із капюшоном.

Якщо хтось знає місце перебування чоловіка просимо сповістити в поліцію або брату Андрію, за тел.: 067-28-43-166

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