На Львівщині мікроавтобус збив жінку: постраждала – у реанімації

На Львівщині автомобіль збив 56-річну жінку. Постраждала потрапила до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

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Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 листопада о 20.20 на автодорозі Львів – Ужгород по вулиці Чорновола у місті Самбір.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено Мастер», 34-річний житель Львова, скоїв наїзд на пішохода, 56-річну мешканку одного із сіл Самбірського району.

Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, перелом кісток черепа, перелом кісток тазу, тупа травма грудної клітки, відкритий перелом кісток носа».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.