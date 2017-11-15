Львівські «Кажани» готуються до поєдинку із ізраїльським «Маккабі»

Львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» готується до участі у одній з найбільших волейбольних подій ігрового сезону – Кубку Європейської конфедерації волейболу (ЄКВ). Найкращий волейбольний клуб Львівщини зіграє у 1/32 фіналу Кубка. Суперником «кажанів» буде волейбольний клуб «Маккабі» із міста Тель-Авів (Ізраїль). Про це Львівському порталу повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба.

Як розповів головний тренер львівського волейбольного клубу Угіс Крастіньш, наразі волейболісти активно тренуються перед грою з європейським суперником. За результатами минулорічного матчу з сербами, «кажани» зробили певні висновки, тож цьогоріч спробують уникнути багатьох помилок.

«Участь «кажанів» у Кубку ЄКВ дає для Львівщини можливість познайомитися з відомими волейбольними клубами з Європи. І це дійсно серйозна подія – адже ми стаємо свідками історичних змін в українському волейболі. «Кажани» налаштовані рішуче як у домашньому матчі, так і в грі на виїзді у Тель-Авіві», – наголосив президент волейбольного клубу «Барком-Кажани» Олег Баран.

Спортсмени зійдуться на майданчику Львівського палацу спорту «Галичина», що по вул. Керченській, 8. Старт матчу – 22 листопада, о 19.00 годині. Вхід платний.

У Тель-Авіві матч-відповідь львів’яни проведуть 28 листопада о 19:00.

Довідково.

Кубок Європейської конфедерації волейболу (Кубок ЄКВ) – щорічний волейбольний турнір, що проводиться між європейськими клубами під егідою Європейської конфедерації волейболу (CEV). З сезону-2007/2008 є другим за значущістю євротрофеєм після Ліги чемпіонів. Участь у Кубку ВК «Барком-Кажани» бере вдруге. Торік у грудні львівська команда зіграла матчі з сербською командою “Войводіна”. Тоді домашня гра сербо-українського протистояння завершилася на користь “Баркому” – 3:1 за партіями. Однак на виїзді у Сербії «кажани» таки поступилися супернику із рахунком 3:0. Відтак, у наступний раунд Кубку ЄКВ львів’яни не потрапили.