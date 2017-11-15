Конкурс інвестиційних проектів для учасників АТО: як взяти участь

Учасників АТО зі Львівщини запрошують взяти участь у конкурсі інвестиційних проектів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

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Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області задля підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО інформує про продовження конкурсу інвестиційних проектів до 23 листопада 2017.

Підприємці-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету відшкодовування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спілках, які уклали генеральні угоди про співробітництво з департаментом економічної політики ЛОДА.

Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати таким вимогам:

– мати статус учасника АТО;

– мати офіційну прописку на території Львівської області;

– створити бізнес-план (інвестиційний проект);

– взяти участь у навчанні у межах проекту міжнародного фонду «Відродження», «Новий відлік» або покласти на свій банківський рахунок 20% від очікуваної суми кредиту.

Для участі у конкурсі необхідно подати інвестиційні проекти з такими розділами:

– вид діяльності, наявні чи потенційні виробничі можливості, наявний чи потенційний кадровий склад;

– конкретний напрямок використання кредитних коштів;

– очікуваний фінансово-економічний ефект від реалізації проекту;

– очікувані ринки збуту продукції та послуг.

Загальний обсяг інвестиційного проекту не повинен перевищувати 15 сторінок.

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати в департамент економічної політики обласної державної адміністрації до 23 листопада 2017 року за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 425.

Зазначимо, департамент економічної політики політики ЛОДА співпрацює з такими банками та кредитними спілками: ПАТ АКБ «Львів», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «ОКСІ банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «ПІРЕУС банк МКБ», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», Церковна кредитна спілка «Анісія», кредитна спілка «Вигода», кредитна спілка «Бойківщина».

Максимальна сума кредиту – 300 тис грн терміном на 3 роки. Розмір часткового відшкодування відсоткової ставки складає 14 % річних.

Детальні умови участі у конкурсні визначені в положеннях Програми, яка розміщена на офіційній інтернет-сторінці Львівської обласної державної адміністрації.

Детальну інформацію також можна отримати за телефонами: 261-26-65, 261-27-13.