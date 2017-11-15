Кабмін заснував стипендії на честь Героїв Небесної Сотні

Уряд заснував 50 академічних стипендій на честь 10 наймолодших Героїв Небесної Сотні, а також 25 стипендій на честь 5 Героїв для молодих вчених. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України сьогодні, 15 листопада 2017 року, передає прес-служба МОН.

Академічні стипендії надаватимуться студентам та курсантам державних вишів за 10-ма спеціальностями. Зокрема, встановлено по 5 академічних стипендій:

імені Василя Мойсея для спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»;

імені Владислава Зубенка для спеціальності «Залізничний транспорт»;

імені Дмитра Пагора для спеціальності «Агроінженерія»;

імені Дмитра Чернявського для спеціальності «Економіка»;

імені Івана Тарасюка для спеціальності «Військове управління (за видами збройних сил)»;

імені Ігоря Костенка для спеціальності «Географія»;

імені Олександра Плеханова для спеціальності «Архітектура та містобудування»;

імені Сергія Байдовського для спеціальності «Інженерія програмного забезпечення»;

імені Сергія Нігояна для спеціальності «Сценічне мистецтво»;

імені Юрія Дяковського для спеціальності «Психологія».

Для молодих вчених стипендії встановлено на честь:

• Дмитра Максимова;

• Назарія Войтовича;

• Романа Гурика;

• Устима Голоднюка;

• Юрія Поправки.

Стипендії для студентів і курсантів виплачуватимуть щомісяця протягом навчального року. Студенти отримуватимуть їх у розмірі, встановленому Кабміном (нині розмір іменних стипендії КМУ становить для ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1900 грн; ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2480 грн), а курсанти – у розмірі прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року (зараз це 1544 грн).

Від кожного вишу можна буде відібрати лише одного кандидата за кожною спеціальністю – цим займатиметься вищий колегіальний орган студентського (курсантського) самоврядування. А, власне, отримувачів стипендії визначатиме Конкурсна комісія, яку створює МОН. До неї входитимуть представники родин Героїв Небесної Сотні, чиїм ім’ям названо стипендії, а також по одному представнику від МОН, Мінкультури, МОЗ, Міноборони.

Претендувати на стипендію можуть студенти і курсанти, які мають значні успіхи у навчанні та/або науковій, громадській, спортивній (творчій) діяльності та активною громадянською позицією утверджують ідеали та цінності Революції Гідності.

Стипендії для молодих вчених призначатимуть щороку до Дня Гідності та Свободи, терміном на один рік. Їх щомісячний розмір становитиме 2 прожиткових мінімуми на початок бюджетного року (нині це 3 088 грн). Докладніший порядок їх призначення буде визначено в окремому Положенні, яке найближчим часом розроблять МОН та Мінфін.