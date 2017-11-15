Ганущин не виключає, що після сміттєвих повноважень Львів передасть області ще й транспортні

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин припустив, Львівська міська рада може віддати області ще й транспортні повноваження. Про це він сьогодні, 15 листопада, розповів на прес-конференції, передає Львівський портал.

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Як він зазначив, питання концепції розвитку пасажирських транспортних перевезень лежить насамперед у площині Львівської ОДА, котра регулює обласні маршрути, та ЛМР, котра регулює маршрути, пов’язані з містом.

«Буду відвертим: сміттєва управлінська криза добряче підкосила діяльність виконкому ЛМР. І та проблема, яку ми зараз бачимо з транспортом, виникла, бо не доходили руки».

Водночас Олександр Ганущин зауважив, що, незважаючи на таку невтішну ситуацію у місті з автобусними перевезеннями, Андрій Садовий «стає дуже далеким від господарських питань по місту, а проблема загострюється».

Також він зазначив, що міська влада може не справитися із виконанням транспортних повноважень і перекласти їх на плечі області.

«Маю погане передчуття. Якби не сталося так, коли наступить певний колапс у місті, який ми всі відчуємо, і знову може постати питання про передачу функцій на обласний рівень, так, як це було зі сміттям. Тому що зараз, коли вже минуло чотири місяці після передачі цих повноважень, ніхто вже не відчуває цієї проблеми…», – додав голова облради.

Окрім цього Олександр Ганущин наголосив, що під час наступного пленарного засідання обговорюватимуть невтішну ситуація із маршрутками на автостанціях Львова:

«На найближчій сесії, 5 грудня, ми ставитиме питання про те, що так далі бути не може. Оскільки ми розуміємо, що і обласні, і міські – з’язані. Проблематика по автостанціях реально зависла у повітрі».

Як повідомляв раніше Львівський портал, у Львівській обласній раді збираються ініціювати звернення щодо тимчасового повернення кінцевих зупинок приміських маршруток на Приміський та Залізничний вокзали.

Відомо, що з 2 вересня у приміських маршруток змінилися кінцеві зупинки: вони більше не висаджують пасажирів на автостанціях і не заїжджають ні на Приміський вокзал, ні у центр Львова.