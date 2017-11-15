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Для дітей-сиріт Львова проведуть мотиваційну зустріч «Ти творець свого щастя»

Олександр Косик

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Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді завтра, 16 листопада, організовує мотиваційну зустріч з відомими людьми Львова «Ти творець свого щастя». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Захід розпочнеться о 16.00 год. у приміщенні міського палацу культури імені Г. Хоткевича (вул. Кушевича,1) для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

«У межах заходу успішні люди ділитимуться власними життєвими історіями, розповідатимуть, як вони досягли омріяної мети. Гостями свята будуть: Соломія Чубай, Назар Савко, Брія Блесінг, Андрій Селецький та Віталій Федорінін», – повідомляють організатори.

Контактна особа: Кунинець Тетяна 276-13-55.

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