Департамент внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА шукає фахівця

Львівська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу інформації та поліграфії управління інформаційної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Серед кваліфікаційних вимог – вища освіта, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:
- Копія паспорта громадянина України.
- Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі.
- Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
- Копія (копії) документа (документів) про освіту.
- Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
- Заповнена особова картка встановленого зразка.
- Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.
Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань державної служби України.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу: 79008, м.Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 403, початок о 10:00 год 1 грудня 2017 року.
Контактна особа: Маційовська Оксана Зіновіївна; +38 (032) 2999239, електронна адреса: uwp2@loda.gov.ua.
Вероніка Рой