Департамент внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА шукає фахівця

Львівська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу інформації та поліграфії управління інформаційної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Серед кваліфікаційних вимог – вища освіта, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

Копія паспорта громадянина України. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Копія (копії) документа (документів) про освіту. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Заповнена особова картка встановленого зразка. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань державної служби України.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу: 79008, м.Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 403, початок о 10:00 год 1 грудня 2017 року.

Контактна особа: Маційовська Оксана Зіновіївна; +38 (032) 2999239, електронна адреса: uwp2@loda.gov.ua.