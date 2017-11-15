Австрійці контролюватимуть прозорість впровадження е-квитка у Львові

ЛКП «Львівавтодор» підписав контракт з австрійською компанією-консультантом іС consulenten. Це означає, що електронна система оплати проїзду у громадському транспорті переходить на новий етап реалізації, передає Львівський портал.

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«Сьогодні підписали угоду з технічним консультантом, разом з яким ми будемо формувати технічні завдання до тендерної документації. Вони будуть супроводжувати нас на етапі впровадження і контролю за реалізацією контракту по впровадженню е-квитка. Разом ми оберемо фірму, яка виграє тендер, сформуємо контракт з командою-переможцем. На етапі впровадження вони будуть проводити технічний контроль за дотриманням вимог контракту», – сказав директор «Львівавтодор» Олег Береза.

Раніше був оголошений перший етап відбору компаній, які претендують на впровадження автоматичної системи оплати проїзду. Зараз «Львіватодор» провів відбір компанії-консультанта, з якою і був підписаний контракт.

«Зараз в нас проходить процедура відбору компанії по питаннях кадрового забезпечення, фінансової спроможності, досвіду. На цьому етапі нам без консультанта не обійтись. Ми очікуємо до кінця цього року провести процедуру формування технічного завдання відбору по технічних характеристиках компанії. Після того, як ми завершимо відбір по технічних параметрах, ми проведемо відбір по найоптимальнішій ціновій категорії. І десь у березні ми плануємо підписати офіційну угоду з компанією-переможцем», – розповів О. Береза.

Процес впровадження має затягнутись десь на рік та реалізовуватиметься поступово: від комунального транспорту до приватного.

Уповноважений представник компанії іС consulenten Пітер Войцінгер розповів, щоб над цим проектом буде працювати команда з 7 працівників. Один з них – резидент з України, який постійно буде тут і щоденно працюватиме над цим контрактом, 2 фахівці з Німеччини. Пан Пітер особисто буде контролювати процедури закупівель згідно вимог ЄБРР, та буде фахівець, що робитиме технічний нагляд згідно з українськими вимогами.

Нагадаємо, раніше в коментарі Львівському порталу обіцяли впровадити е-квиток за 9 місяців.