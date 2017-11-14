Велійка каже, що водіїв львівських маршруток, які масово тікають до Польщі, може втримати зарплата у 12 тисяч

Голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка сьогодні, 14 листопада, під час прес-конференції розповів про те, якою має бути зарплата водіїв львівських маршруток, щоб ті не виїздили у пошуках кращої долі до Польщі, передає Львівський портал.

«Середня мінімальна зарплата водіїв 3 200. А «на руки» давати мали б менше 10-12 тисяч. Сьогодні є величезний дефіцит кадрів через їх відплив. При чому виїжджають не найгірші, а найкращі. І підприємствам доводиться по другому-третьому колу приймати ту людину, яку вигнали. Це є проблема. Але нема проблем, які вирішити не можна, є неправильні підходи», – сказав Іван Велійка.

Як повідомляв Львівський портал раніше, через низькі зарплати водії маршруток у Львові масово виїжджають на роботу до Польщі.