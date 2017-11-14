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У Самборі митники виявили незаконну заправку

Єва Корнійчук

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10 листопада у Самборі працівниками податкової міліції Львівській області в ході операції «Акциз-2017» виявлено чергову незареєстровану АЗС, на якій здійснювалась незаконна реалізація не облікованих паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів сумнівного походження без відповідних дозвільних документів. Про це повідомляє прес-службі ДФС.

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У результаті проведених заходів описано та вилучено автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 150 тис.грн. та дизельне паливо, яке зберігалось в резервуарі об’ємом 10 т, орієнтовною вартістю 250 тис.грн.

За цим фактом складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП, який скеровано до суду.

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