У ДТП з маршруткою на Прикарпатті загинув львів’янин

У Бурштині внаслідок зіткнення з автобусом загинув львів’янин. Подія трапилася вчора, 13 листопада, близько 14.30 год., на автомобільній трасі сполученням Мукачево-Львів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції Прикарпаття.

Працівники поліції, прибувши на місце події, з’ясували, що 52-річний мешканець Львова, керуючи автомобілем марки «Рено Лагуна», рухався ним у напрямку м. Галича. Біля автозаправної станції в Бурштині він не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з рейсовим автобусом «Еталон», яким керував 46-річний львів’янин.

Унаслідок зіткнення водій автомобіля «Рено Лагуна» помер в кареті швидкої допомоги дорогою в лікарню.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Проводиться слідство.