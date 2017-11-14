Площу перед пам’ятником Шевченкові ремонтуватимуть ще два тижні

Ремонтні роботи на площі біля пам’ятника Т. Шевченкові триватимуть ще два тижні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Проект ремонту площі пройшов експертизу, вартість робіт 4 млн. 945 тис. грн. Згідно з проектом, на площі буде повністю замінене мощення та встановлено нове, гранітне покриття. Відповідно ми підсилили основу, на яку стелять покриття, адже старе потріскало. Площа території, на якій вимощуємо нове покриття, становить 4 810 м2. Усі плити ставитимемо на морозостійкий клей.

Також на площі будуть зроблені пандуси із перилами, а за пам’ятником Шевченкові продовжено велодоріжку», – розповів Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької РА.

За його словами, за сприятливих погодних умов, ремонтні роботи триватимуть ще два тижні. Зокрема, зараз облаштовують основу для сходів для облаштування пандусів.

«Коли подивитися на площу біля пам’ятника Т. Шевченкові в комплексі, то бачимо, що в поганому стані є допоміжні тротуари вздовж площі. Тому, плануємо зняти стару плитку і виложити нову, гранітну. Для цього будемо просити проектантів внести зміни в проект, оскільки такі роботи не передбачалися. Якщо ці роботи будемо роботи, то завершимо усі роботи на цьому об’єкті на наступний рік», – додав Ігор Савка.

Фото: ЛМР