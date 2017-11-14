ОСТАННІ НОВИНИ

Площу перед пам’ятником Шевченкові ремонтуватимуть ще два тижні

Вероніка Рой

|

Ремонтні роботи на площі біля пам’ятника Т. Шевченкові  триватимуть ще два тижні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Проект ремонту площі пройшов експертизу, вартість робіт 4 млн. 945 тис. грн. Згідно з проектом, на площі буде повністю замінене мощення та встановлено нове, гранітне покриття. Відповідно ми підсилили основу, на яку стелять покриття, адже старе потріскало. Площа території, на якій вимощуємо нове покриття, становить 4 810 м2. Усі плити ставитимемо на морозостійкий клей.

Також на площі будуть зроблені пандуси із перилами, а за пам’ятником Шевченкові продовжено велодоріжку», – розповів Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької РА.

За його словами, за сприятливих погодних умов, ремонтні роботи триватимуть ще два тижні. Зокрема, зараз облаштовують основу для сходів для облаштування пандусів.

«Коли подивитися на площу біля пам’ятника Т. Шевченкові в комплексі, то бачимо, що в поганому стані є допоміжні тротуари вздовж площі. Тому, плануємо зняти стару плитку і виложити нову, гранітну. Для цього будемо просити проектантів внести зміни в проект, оскільки такі роботи не передбачалися. Якщо ці роботи будемо роботи, то завершимо усі роботи на цьому об’єкті на наступний рік», – додав Ігор Савка.

Фото: ЛМР

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...