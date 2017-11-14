На Закарпатті двоє лісників вполювали червонокнижну рись і похвалилися цим в соцмережах

На Закарпатті поліція відсторонила від виконання обов’язків лісничого ДП «Рахівське ЛДГ» Володимира Кобаля, який вбив рідкісну рись і похвалися фото у соцмережах. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції Закарпаття.

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Так,поліція Рахівського відділення поліції відкрила кримінальнепровадження за фактом незаконного полювання на території району.

«Сьогодні, 14 листопада, співробітники Рахівського відділення поліції під час моніторингу ЗМІ та соцмереж виявили фото з вбитими тваринами, полювання на яких заборонено на Закарпатті. Правоохоронці розпочали перевірку за даним фактом та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 ККУ, тобто незаконне полювання. Таке правопорушення карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліція встановила особу, яка зображена на фото.

«Оскільки чоловік є посадовою особою лісового господарства, на час проведення слідства його відсторонили від виконання обов’язків. Слідчі діїтривають, правоохоронці встановлюють всі обставини даної події», – зазначили у поліції.

Водночас місцевий житель Василь Шемота в групі «Небайдужа Рахівщина» повідомив, що полюванням на рись займались батько із сином – обидва є лісниками.