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На кордоні із Польщею собака «винюхав» 700 пачок сигарет

Єва Корнійчук

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Понад сім сотень пачок сигарет намагався незаконно перемістити наш співвітчизник до Польщі. Чоловік прямував до сусідньої країни сьогодні вранці через пункт пропуску «Устилуг». Однак під час заходів прикордонного контролю на автомобіль, яким він їхав, спрацював службовий собака, натренований на пошук тютюну, повідомляють у прес-службі ДПС.

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Прикордонники Львівського загону разом з працівниками митниці перевірили мікроавтобус та виявили в спеціально обладнаному тайнику під заднім сидінням понад 700 пачок прихованих сигарет.

Наразі контрабандний товар та мікроавтобус «Опель» вилучено встановленим порядком.

Варто зазначити, що загалом з початку 2017 року персоналом Львівського прикордонного загону було виявлено 145 тисяч пачок контрабандного курива.

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