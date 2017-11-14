Львів попрощався з відомим археологом та бібліотекознавцем Ларисою Крушельницькою

Сьогодні Львів попрощався з Ларисою Крушельницькою. Відому львів’янку, яка довший період свого життя присвятила роботі у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника, поховали на Личаківському кладовищі в родинному гробівці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Пані Лариса завжди для мене була, є і залишиться символом мудрості, твердості. Це почуття гумору і велика відкритість до світу, до пізнання, до любові. І велика любов, яку вона давала людям, і ця любов завжди була, яка пронизувала тебе.

Я пригадую кожну розмову з нею. Коли ми ішли сюди з Тетяною Доріанівною, то Тетяна Доріанівна сказала, що вона подарувала велику радість бути дитиною дуже і дуже довго. Вона дарувала, вона усе своє життя дарувала. Вона подарувала нам себе», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова, під час прощального слова на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, Лариса Іванівна Крушельницька померла на 89 році життя.

Довідка

Лариса Іванівна Крушельницька – видатна жінка, Почесний директор Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, доктор історичних наук, професор, відомий вчений-археолог, бібліотекознавець, громадська діячка та публіцистка.

Призначена директором Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника АН України у жовтні 1991 р., Лариса Крушельницька керувала установою до 2003 р., згодом стала її Почесним директором. Під керівництвом Лариси Іванівни було розгорнуто активну наукову діяльність працівників бібліотеки над темами, що пов’язані зі створенням національної бібліографії, дослідженням проблем бібліотекознавства, книгознавства та пресознавства.

Лариса Крушельницька очолювала археологічну комісію Наукового товариства імені Шевченка, була членом наукового товариства «Український історик» (США), членом Львівської організації ЮНЕСКО. Авторка низки наукових монографій, публіцистичних та мемуарних творів, статей, есе. За книгу «Рубали ліс… (Спогади галичанки)» (2001 р.) Лариса Іванівна нагороджена першою премією Фонду Воляників-Швабінських Літературного фонду Фундації Українського Вільного Університету та Міжнародною літературно-мистецькою премією імені Олени Теліги.

За розвиток наукової, видавничої діяльності, подвижницьке служіння Україні Лариса Крушельницька нагороджена Почесними грамотами, зокрема Верховної Ради України (2003 р.), Президії НАН України (1998, 2002, 2003 рр.), Міністерства освіти України, обласної і міської рад.

2008 р. Лариса Іванівна Крушельницька нагороджена орденом княгині Ольги III-го ступеня і Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 2011 р. нагороджена орденом княгині Ольги II-го ступеня. 5 квітня 2013 року, у день свого 85-річчя, Лариса Крушельницька нагороджена Почесним знаком Святого Юрія.