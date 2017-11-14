Куди ходять в туалет водії львівських маршруток?

Після впровадження електронного квитка у транспорті Львова на кінцевих зупинках у місті можуть з’явитися вбиральні для водіїв. Про це сьогодні, 14 листопада, під час засідання інженерної комісії Львівської міськради повідомив директор АТП №1 Орест Хамула, передає кореспондент Львівського порталу.

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Так, під час засідання комісії депутати підняли питання про водіїв, які справляють свої фізіологічні потреби на вулиці.

«Є скарги щодо водіїв, що ходять по нужді не в тих місцях, де це передбачено…», – зазначив голова комісії Остап Доскіч.

«Є на зупинках якісь об’єкти торгівлі. З ними можна укласти угоди, щоб водіїв впускали. Якщо людина справляє свою потребу під церквою – це про щось свідчить», – вважає депутат Андрій Карбовник.

Власне про ситуацію із водієм, що справив свої потреби біля церкви, директор АТП №1 Орест Хамула відповів:

«Він написав пояснення, що був винен, але що він там в туалет не ходив…На превеликий жаль, ми маємо водіїв, яких маємо. І не всі кінцеві є облаштовані туалетами. Не виключаю таких речей, що вони можуть бути».

Він додав, що частина водіїв платить дві гривні, аби сходити в туалет у закладах, що є поруч зупинок.

Водночас член комісії Роман Іванців переконує, що частина водіїв ігнорує кафе та об’єкти торгівлі, навіть якщо можливість ходити туди у туалет є.

«На маршрутках, що їздять вулицею Щурата, передбачено, що вони ходять у відповідні кафе в туалети. Але виникає проблема інша, що водій не хоче відходити від автобуса, бо там (в автобусі-ред.) у нього лишаються гроші. Формальне місце для туалету прописане, а відходити кудись він не має бажання», – сказав він та додав, що цю проблему варто також розглядати на рівні управління водіями.

Орест Хамула також розповів, що на кінцевій зупинці маршрутки №6 є облаштований туалет для водіїв АТП №1.

«Ми облаштували один туалет на кінцевій 6-го маршруту. Це доволі недешева річ. Ходять всі перевізника, але платимо ми», – побідкався він.

Посадовець наголосив, що до впровадження е-квитка встановлювати туалети на кінцевих зупинках транспорту – нелогічно, оскільки розташування зупинок можуть перенести:

«Після введення електронного квитка, коли ми вже визначимося з кінцевими маршрутами, такі речі можна буде влаштовувати. Щоб не нести два рази витрат».

Він також зазначив, що мешканці Львова рідко скаржаться на те, що водії справляють потреби біля автобусів. Набагато частіше скарги стосуються графіків руху маршруток та хамства з боку водіїв.