Комітет виборців нарахував 43 нардепів-прогульників, які за три роки пропустили 90% голосувань

188 народних депутатів пропустили половину голосувань ВР за три роки. Із них 43 – пропустили 90% голосувань. Всього за три роки відбулося 10 945 голосувань. Про це йдеться в звіті КВУ: «Три роки Верховної Ради: як працювали народні депутати».

Загалом статистика голосувань ВР за три роки є такою:

– 188 народних депутатів взяли участь у менше 50% голосувань

– 80 депутатів – у 51-60%

– 75 депутатів – 61-70%

– 47 депутатів – 71-80%

– 23 депутати – 81-90%

– 8 депутатів – 91-99%

У списку 43 депутатів, що пропустили майже всі голосування ВР, найбільше членів фракції «Опозиційний блок» – 18 осіб. Також в списку 10 депутатів «Відродження», 9 – позафракційнийакційних, 4 – «Волі Народу», по 1 – НФ та БПП.

Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про статус народного депутата» участь в голосуваннях ВР є таким же обов’язком народного депутата як відвідування пленарних засідань ВР та робота в комітеті.

Народні депутати, що пропустили 90% голосувань ВР за три роки (27.11.14 – 01.11.17):

1.Льовочкін С.В. (Опоблок) – взяв участь в 0,47 % голосувань

2.Клюєв С.П. (позафракційний) – 0,49 %

3.Рабінович В.З. (Опоблок) -1,43 %

4.Жеваго К.В. (позафракційний) -1,96%

5.Білецький А.Є. (позафракційний) -2,09%

6.Ларін С.М. (Опоблок) -2,14%

7.Звягільський Ю.Л. (Опоблок) – 2,25 %

8.Богуслаєв В.О. (Воля Народу) – 2,59 %

9.Льовочкіна Ю.В. (Опоблок) -2,61 %

10.Ярош Д.А. (позафракційний) -2,7 %

11.Онищенко О.Р. (позафракційний) – 2,98 %

12.Мураєв Є.В. (позафракційний) -3,14 %

13.Чепинога В.М. (БПП) – 3,28 %

14.Бойко Ю.А. (Опоблок) -3,36%

15.Писаренко В.В. (Відродження) – 3,89 %

16.Бакулін Є.М. (Опоблок) – 4,08 %

17.Новинський В.В. (Опоблок) – 4,21 %

18.Шуфрич Н.І. (Опоблок) -4,38%

19.Добкін Д.М. (Опоблок 4,49%

20.Дзензерський Д.В. (НФ) -5,03 %

21.Шенцев Д.О. (Опоблок) -5,44 %

22.Святаш Д.В. (Відродження) -5,54 %

23.Шкіря І.М. (Відродження) -5,66 %

24.Добкін М.М. (Опоблок) – 6,13 %

25.Мирний І.М. (Опоблок) – 6,48 %

26.Солод Ю.В. (Опоблок) – 6,86 %

27.Бобов Г.Б. (Відродження) – 7,16 %

28.Гєллєр Є.Б. (Відродження) – 7,24%

29.Деркач А.Л. (позафракційний) – 7,26 %

30.Клімов Л.М. (Відродження) – 7,50%

31.Зубик В.В. (Відродження) – 7,52%

32.Омельянович Д.С. (Опоблок) – 7,55 %

33.Королевська Н.Ю. (Опоблок) – 8,08%

34.Гіршфельд А.М. (Воля Народу) – 8,3 %

35.Пресман О.С. (Відродження) – 8,53 %

36.Ківалов С.В. (Опоблок) – 8,56%

37.Фурсін І.Г. (Воля Народу ) – 8,81%

38.Кацуба В.М. (Відродження) – 8,86 %

39.Фельдман О.Б. (Воля Народу) – 10,19%

40.Вілкул О.Ю. (Опоблок) – 10,29%

41.Матвійчук Е.Л. (позафракційний) – 10,32%

42.Балога П.І. (позафракційний) – 10,71%

43.Хомутиннік В.Ю. (Відродження) – 10,85%