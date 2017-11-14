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Комітет виборців нарахував 43 нардепів-прогульників, які за три роки пропустили 90% голосувань

Дарина Смеречанська

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188 народних депутатів пропустили половину голосувань ВР за три роки. Із них 43 – пропустили 90% голосувань. Всього за три роки відбулося 10 945 голосувань.  Про це йдеться в звіті КВУ: «Три роки Верховної Ради: як працювали народні депутати».

Загалом статистика голосувань ВР за три роки є такою:

– 188 народних депутатів взяли участь у менше 50% голосувань

– 80 депутатів – у 51-60%

– 75 депутатів – 61-70%

– 47 депутатів – 71-80%

– 23 депутати – 81-90%

– 8 депутатів – 91-99%

У списку 43 депутатів, що пропустили майже всі голосування ВР, найбільше членів фракції «Опозиційний блок» – 18 осіб. Також в списку 10 депутатів «Відродження», 9 – позафракційнийакційних, 4 – «Волі Народу», по 1 – НФ та БПП.

Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про статус народного депутата» участь в голосуваннях ВР є таким же обов’язком народного депутата як відвідування пленарних засідань ВР та робота в комітеті.

Народні депутати, що пропустили 90% голосувань ВР за три роки (27.11.14 – 01.11.17):

1.Льовочкін С.В.         (Опоблок)     – взяв участь в 0,47 % голосувань

2.Клюєв С.П.    (позафракційний)     – 0,49 %

3.Рабінович В.З.          (Опоблок)      -1,43 %

4.Жеваго К.В.  (позафракційний)     -1,96%

5.Білецький А.Є.         (позафракційний)     -2,09%

6.Ларін С.М.     (Опоблок)      -2,14%

7.Звягільський Ю.Л. (Опоблок)        – 2,25 %

8.Богуслаєв В.О.          (Воля Народу)           – 2,59 %

9.Льовочкіна Ю.В. (Опоблок)           -2,61 %

10.Ярош Д.А.     (позафракційний)     -2,7 %

11.Онищенко О.Р.  (позафракційний) – 2,98 %

12.Мураєв Є.В.  (позафракційний)     -3,14 %

13.Чепинога В.М.          (БПП) – 3,28 %

14.Бойко Ю.А.   (Опоблок)      -3,36%

15.Писаренко В.В.  (Відродження)     – 3,89 %

16.Бакулін Є.М. (Опоблок)      – 4,08 %

17.Новинський В.В.  (Опоблок)          – 4,21 %

18.Шуфрич Н.І. (Опоблок)      -4,38%

19.Добкін Д.М.  (Опоблок       4,49%

20.Дзензерський Д.В.   (НФ)   -5,03 %

21.Шенцев Д.О. (Опоблок)      -5,44 %

22.Святаш Д.В.  (Відродження)          -5,54 %

23.Шкіря І.М.     (Відродження)          -5,66 %

24.Добкін М.М.  (Опоблок)      – 6,13 %

25.Мирний І.М. (Опоблок)      – 6,48 %

26.Солод Ю.В.   (Опоблок)      – 6,86 %

27.Бобов Г.Б.      (Відродження)          – 7,16 %

28.Гєллєр Є.Б.    (Відродження)          – 7,24%

29.Деркач А.Л.   (позафракційний)     – 7,26 %

30.Клімов Л.М.  (Відродження)          – 7,50%

31.Зубик В.В.     (Відродження)          – 7,52%

32.Омельянович Д.С.  (Опоблок)        – 7,55 %

33.Королевська Н.Ю.  (Опоблок)       – 8,08%

34.Гіршфельд А.М.  (Воля Народу) – 8,3 %

35.Пресман О.С.            (Відродження)          – 8,53 %

36.Ківалов С.В.  (Опоблок)      – 8,56%

37.Фурсін І.Г.     (Воля Народу ) – 8,81%

38.Кацуба В.М.  (Відродження)          – 8,86 %

39.Фельдман О.Б.          (Воля Народу)           – 10,19%

40.Вілкул О.Ю. (Опоблок) – 10,29%

41.Матвійчук Е.Л.         (позафракційний) – 10,32%

42.Балога П.І.     (позафракційний) – 10,71%

43.Хомутиннік В.Ю.     (Відродження) –        10,85%

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