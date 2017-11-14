ОСТАННІ НОВИНИ

Керівника медицини катастроф Львівщини можуть звільнити?

Вероніка Рой

|

Голова Львівської ОДА Олег Синютка незадоволений роботою керівника Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимира Похмурського. Питання щодо його звільнення винесуть на розгляд сесії Львівської обласної ради. Про це сьогодні, 14 листопада, під час брифінгу розповів голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає кореспондент Львівського порталу.

«Я незадоволений роботою керівника Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. І в нього є два варіанти – покращити свою роботу або ж залишити свою посаду. Дане питання буде винесено на розгляд сесії Львівської обласної ради і депутатський корпус вирішить питання щодо ефективності його роботи», – розповів він.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...