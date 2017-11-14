Керівника медицини катастроф Львівщини можуть звільнити?

Голова Львівської ОДА Олег Синютка незадоволений роботою керівника Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимира Похмурського. Питання щодо його звільнення винесуть на розгляд сесії Львівської обласної ради. Про це сьогодні, 14 листопада, під час брифінгу розповів голова Львівської ОДА Олег Синютка, передає кореспондент Львівського порталу.

«Я незадоволений роботою керівника Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. І в нього є два варіанти – покращити свою роботу або ж залишити свою посаду. Дане питання буде винесено на розгляд сесії Львівської обласної ради і депутатський корпус вирішить питання щодо ефективності його роботи», – розповів він.