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Доба у зоні АТО: ворог поранив двох українських військових

Вероніка Рой

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Минулої доби унаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців Збройних Сил України немає. Під час обстрілів наших опорних пунктів поблизу Мар’їнки та Новотроїцького двоє захисників України отримали поранення. Військовослужбовців евакуювали до лікувальних закладів, де їм наразі надається вся необхідна медична допомога. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Незаконні збройні формування здійснили 17 обстрілів підрозділів Збройних Сил України. Зранку ворог обстріляв із 82-мм мінометів та станкових гранатометів наші підрозділи в районі Лопаскиного.

Увечері російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь із 120-мм мінометів по наших опорних пунктах в районі Новотошківського. Крім того, противник обстрілював із мінометів різних калібрів позиції українських захисників неподалік н.п. Луганське та Травневе. Обстрілу із 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї піддалися позиції сил АТО поблизу Троїцького.

Крім того, протягом доби ворог чотири рази відкривав вогонь із стрілецької зброї та випустив одну 82-мм міну по українських захисниках поблизу Кримського.

Двічі противник обстріляв наші позиції у районі Зайцевого з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

У відповідь українські військовослужбовці дев’ять разів придушували вогневу активність окупантів із зброї, не забороненої Мінськими домовленостями.

Донецький напрямок

Протягом минулої доби зафіксовано 16 прицільних ворожих обстрілів наших підрозділів. Зранку російсько-окупаційні війська застосували по позиціях сил АТО в районі н.п. Водяне міномети калібрів 120 та 82 мм, загалом випустивши 17 мін. Також ворог застосовував 120-мм в районі Павлополя.

Із гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні українські позиції поблизу Павлополя, Широкиного, Авдіївки, Новотроїцького та Водяного. Вдень поблизу Новотроїцького вів вогонь ворожий снайпер.

У районі Мар’їнки ворог випустив шість 82-мм мін. Крім того, поблизу Мар’їнки противник тричі відкривав по наших підрозділах вогонь зі стрілецької зброї.

Майже на кожен обстріл військовослужбовці Збройних Сил України відповідали агресору прицільним вогнем.

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