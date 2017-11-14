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Частину Личаківської закривають до 21 січня

Єва Корнійчук

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Від завтра, 15 листопада, з 13.00 год, і до 22.00 год 21 січня 2018 року буде перекрито для руху транспорту вул. Личаківську від вул. Крупꞌярської до вул. Черемшини.

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У зв’язку з капітальним ремонтом вул. Личаківської, завтра, 15 листопада, з 13.00 год, і до 22.00 год 21 січня 2018 року буде перекрито для руху транспорту вул. Личаківську від вул. Крупꞌярської до вул. Черемшини. Роботи виконує ТзОВ «Онур» на замовлення ЛКП «Львіватодор».

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.

 

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