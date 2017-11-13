За тиждень львівські митники конфіскували товарів на 80 тисяч

У період з 6 по 12 листопада 2017 року працівники Львівської митниці ДФС склали 91 протокол про порушення митних правил на суму майже 80 тис. грн. За 12 протоколами про порушення митних правил вартість предметів правопорушення встановлюється. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Під час в’їзду в Україну вилучено майже 900 кг продуктів харчування, з яких понад 300 кг кави в асортименті, також у шести випадках вилучено промислові товари, вартість яких встановлюється.

На виїзд з України припинено 4 спроби переміщення понад тисячі пачок сигарет з фільтром з марками акцизного збору України та без них на загальну суму 20,5 тис. грн., затримано один транспортний засіб, в якому приховували сигарети.

В основному правопорушниками були громадяни України, мешканці прикордоння. Ввезти товари вони намагались легковими автомобілями смугою спрощеною митного контролю «зелений коридор». В окремих випадках товари приховували у конструктивних порожнинах автомобілів.

Загалом з початку 2017 року складено 5 780 протоколів про порушення митних правил на суму понад 103,8 млн. грн.