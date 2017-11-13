У Центрі Шептицького презентували фотовиставку «Два століття — одна війна»

У Центрі Митрополита Андрея Шептицького презентували фотовиставку культурно-освітнього проекту «Два століття – одна війна», що присвячена 75-тій річниці від створення Української повстанської армії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Мета проекту – показати людям світлини із сучасної неоголошеної війни на Сході України в поєднанні з архівними матеріалами УПА й, відповідно, показати боротьбу за свою державність впродовж останніх двох століть.

«Ця виставка є одним з етапів війни, війни гібридної, яка має різні обличчя. Обличчя ті, які далеко від лінії фронту. Тут у Львові ми не можемо спостерігати воєнні дії. Виставка, яка побувала як за океаном, так і містами України, повинна донести до молоді, яка живе далеко не військовим способом життя, що війна є така яка вона є, і потрібно бути готовим, що вона прийде до тебе», – зазначив історик Микола Посівнич.

Над створенням презентації працювали фотографи Маркіян Лисенко, Макс Левін та величезна команда дизайнерів, архівістів, редакторів.

Фотовиставка мандрує далі і до кінця грудня відвідає інші міста України, а в новому році заплановано представити стенди і за кордоном.