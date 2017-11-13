У приватні руки збираються віддати 30 держпідприємств Львівщини. Перелік

Став відомий список об’єктів державної власності у Львівській області, які планують віддати для приватизації протягом 2017-2020 років. Відповідний перелік оприлюднив сайт «Наші гроші».

В тому числі тих, що можуть бути приватизовані після внесення змін до актів законодавства/передачі в комунальну власність. За інформацією джерела видання, це така собі «дорожня карта» на найближчі роки.

Серед загального списку із 893 державних об’єктів у Львівській області планують передати у приватну власність щонайменше 30 держпідприємств.

Фото: ot.kr.ua