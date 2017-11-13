У Львові затримали чоловіка, який «заклав вибухівку» у центрі міста

Львів’янин повідомив у поліцію, що «заклав три кілограми тротилу» на проспекті Свободи. Правоохоронці обстежили вказане місце та прилеглу територію – небезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 13 листопада, о 15.00 на оперативну лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що біля статуї Матері Божої на проспекті Свободи у Львові він «заклав три кілограми тротилу».

Поліцейські обстежили територію – небезпечних та підозрілих предметів не виявлено.

Встановлено, що телефонував у поліцію та надав неправдиве повідомлення 40-річний львів’янин. Чоловіка запросили у відділ поліції для проведення першочергових слідчих дій.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років. Проводиться досудове розслідування.