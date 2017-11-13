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У Львові готуються до громадський слухань по Меморіалу Небесної Сотні

Олександр Косик

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У лютому завершився архітектурний конкурс на облаштування громадського простору пам’яті Небесної Сотні. Станом на сьогодні тривають роботи з погодження детального плану території та підготовки документів для громадських слухань. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Роботи по Меморіалу Небесної Сотні йдуть по плану. Станом на сьогодні триває погодження детального плану, готуються матеріали для громадських слухань», – зазначив начальник управління архітектури та урбаністики Юліан Чаплінський.

Нагадаємо, йдеться про створення громадського простору з меморіалізацією подій Революції Гідності на території вул. Кривоноса («Губернаторські вали») у Львові. Для переможців конкурсу було передбачено призовий фонд із міського бюджету у розмірі 180 тисяч гривень, тобто 90, 60 та 30 тис. грн. для першого, другого та третього місць відповідно.

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