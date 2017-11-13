У Брюховичах жінка на власному подвір’ї виявила грабіжника

У Брюховичах власники приватного будинку виявили в себе на подвір’ї невідомого та викликали патруль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні, 13 листопада, близько 5.00, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення від диспетчера, що в населеному пункті Брюховичі спрацювала сигналізація. Інспектори направилися туди та зв’язалися з заявницею. Жінка повідомила, що невідомий чоловік проник на територію її будинку. Коли патрульні прибули то побачили припаркований автомобіль та водія всередині. Чоловік повідомив, що він таксист та підвіз невідомого йому громадянина, а той попросив його почекати та переліз через паркан. Патрульні зайшли на територію та виявили чоловіка. Громадянин почав виправдовуватися, що тут живе його знайома і він прийшов до неї. Проте коли патрульні поспілкувалися з заявницею, з’ясувалося, що вона його не знає.

Жінка написала заяву, тож офіцери доставили невідому особу та водія таксі до Шевченківського відділу поліції. Справу передали слідчим.