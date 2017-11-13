Топ-5 депутатів Львова з найбільшими автопарками

Депутати Львівської міської ради продовжують поповнювати свої автопарки. Громадський рух “ЧЕСНО” опублікував топ-5 власників найбільшої кількості машин.

Другий рік поспіль рейтинг автолюбителів очолює депутат від “Громадянської позиції” Назар Палідович. Але якщо у декларації за 2015 рік депутат зазначив, що володіє 9 автомобілями, то цього року він задекларував 13 автомобілів. При цьому у розділі “Видатки і правочини” не знаходимо жодної інформації про придбання машин у 2016 році.

У паперовій декларації за 2015 рік не знаходимо трьох вантажних автомобілів ГАЗ (загалом 10 з 13 автомобілів це вантажні машини, які депутат використовує для перевезення хлібобулочних виробів які виробляють “Галицька здоба” та “Мостиський хлібокомбінат”), сам депутат каже, що про машини забув, оскільки вони старі:

«ГАЗи забув вписати, бо вони вже не робочі і не їздили, но їх вже цього року вписав», – зазначив він.

Нема у паперовій декларації за 2015 рік також і двох легкових авто (DAEWOO та Skoda). Про ці автомобілі, за словами депутата, він також забув.

Попри чималенький автопарк свого чоловіка, дружина Назара Палідовича користується автомобілем Lexus RX350, що належить Роману Керницьком. Останній є сином Тараса Керницького, відомого у Львові бізнесмена (видобуток газу, “Укренерго”) та екс-депутата Львівської обласної ради. Сам депутат пояснює це тим, що особистий автопарк використовує для свого бізнесу:

«Свої автомобілі я використовую щоб заробляти гроші: є працівники, є менеджери, які товар розвозять. Мені для підприємницької діяльності потрібні автомобілі».

Значним “робочим” автопарком володіє також депутат від “Самопомочі” Ігор Корончевський. Якщо у 2015 році він задекларував 6 автомобілів, то у 2016 році їх вже 8 (один продав і три придбав). Більшість своїх автомобілів депутат здає в оренду через свою ж компанію “Укр-прокат”. У 2016 році депутат набув право власності одразу на три автомобілі, однак інформацію про видатки на придбання машин депутат не вказав (як не вказав і видатків на три квартири і кладову придбані у 2016 році). Сам депутат пояснив цю ситуацію тим, що спочатку забув вказати відповідні дані, а згодом через технічні проблеми не зміг внести зміни:

«Декларація була заповнена та подана мною 23.03.2017 року. Після заповнення декларації я виявив помилку, власне, у тому, що не зазначив дохід від продажу автомобіля та видатки на купівлю квартир та автомобілів. Уточнену декларацію було можливо подати, якщо не помиляюсь, лише 30.03.2017 року. Однак, враховуючи неналежне технічне забезпечення, увійти на офіційний портал НАЗК я мав можливість уже після закінчення терміну подання уточненої декларації».

Нагадаємо, що згідно із декларацією за 2016 рік Ігор Корончевський очолив рейтинг найбідніших депутатів Львівської міськради. За весь рік депутат не заробив жодної копійки. Сукупний дохід депутат і його дружини у 2014 році становив 26,5 тисяч гривень. У 2016 році депутат заробив понад 400 тисяч гривень, однак цього не достатньо для придбання трьох машин та трьох квартир загальною площею 143 кв. м. Фінансових заощаджень у депутата теж немає.

«У 2016 році мною були використані збереження отримані від зайняття мною підприємницькою діяльністю до 2014 року. Так як у Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру немає обов’язку декларувати такий актив як готівкові кошти, у деклараціях 2014 та 2015 років ці кошти не були відображені. У 2016 році вони були використані на купівлю згаданих квартир та автомобілів. Щодо 2016 року, то у “електронній декларації” слід зазначати готівкові кошти, які є у моєму володінні станом на 31 грудня 2016 року, так як я їх витратив», –пояснює депутат.

Зміцнив свою позицію у рейтингу автолюбителів депутат від БПП “Солідарність” Петро Адамик. У порівнянні з 2015 роком депутат змістився з четвертого на третє місце ТОПу, задекларувавши 6 авто. Допомогла йому у цьому дружина Яна Банк, яка володіє двома автомобілями Lexus, один з яких (Lexus RX 200T) вона придбала у 2016 році майже за 1,5 млн грн. Це один з найдорожчих автомобілів виявлених у деклараціях львівських депутатів, не враховуючи кілька значно старших Merceses та BMW, що є у власності інших депутатів.

Новачком у рейтингу найбільших автолюбителів став член фракції “Народний контроль” Віталій Свінціцький. Сукупно він володіє 5 автомобілями, 3 з яких – вантажні КАМАЗи. Однак депутат володіє ними лише формально.

П’ятірку ТОП автолюбителів Львівської міськради замикає Григорій Козловський, член фракції БПП “Солідарність”. У його автопарку два Mercedes-Benz (VITO та GL550), BMW X6, Lexus RX350 та Volkswagen Transporter. Майже всі ці машини депутат приховав у декларації в 2015 році, коли задекларував лише два автомобілі BMW X6. Права на всі ці автомобілі Григорій Козловський набув у 2013 році і раніше.