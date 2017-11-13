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Один з департаментів ЛОДА потребує директора: вимоги до кандидата

Олександр Косик

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Львівська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Кваліфікаційні вимоги:

  • вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії «Б», здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра (надається перевага кандидатам на посаду із спеціальностями у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки»: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини»);
  • досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Для участі у конкурсі на відповідну посаду слід подати такі документи:

  • копія паспорта громадянина України;
  • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами), до якої додається резюме у довільній формі;
  • письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки й оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
  • копія (копії) документа (документів) про освіту;
  • оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
  • заповнена особова картка встановленого зразка (Особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 5 серпня 2016 року № 156, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1200/29330);
  • декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань  запобігання корупції).

Документи необхідно подати за адресою:  м. Львів, вул. Винниченка, 18,  каб. 221 до 18.00 год. 28 листопада 2017 року.

Контактна особа: Гаврилюк Ірина Орестівна, тел: 0322 999 112, e-mail: i.havrylyuk@loda.gov.ua.

Конкурс відбудеться 30 листопада о 10:00 год, м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257.

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