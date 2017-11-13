Незабаром Львовом будуть їздити вживані трамваї з Німеччини

У Львові планують закупляти довші трамваї, автобуси і тролейбуси, щоб вмістити усіх пасажирів. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Працюємо в кількох напрямках щодо оновлення рухомого складу транспорту Львова. Зокрема, в роботі проект, який буде фінансуватися Європейським інвестиційним банком на закупівлю 120 автобусів. Плануємо придбати 60 великих автобусів довжиною 12 м, і 60 середніх, довжиною 8,5 – 9 м.

Зараз ми проводимо аналіз, щоб визначити, яку саме кількість і якого транспорту Львів повинен мати до 2020 року. Відповідно до отриманих результатів бачимо, хоча це ще не остаточна цифра, що для Львова автобусів середнього розміру може бути достатньою 100 штук. На разі наше ЛК «АТП-1» має 40 середніх автобусів. Відповідно, коли закупимо ще 60 середніх автобусів, то зможемо повністю забезпечити необхідність у середніх автобусах. Також варто пам’ятати, що маємо ще велику кількість середніх автобусів приватних перевізників», – розповідає радник міського голови Львова Андрій Білий.

За його словами, також необхідно придбати великі автобуси, трамваї і тролейбуси. Адже один трамвай поміщає 130 – 140 пасажирів. Тролейбуси і автобуси довжиною 12 м – поміщають 100 пасажирів, а середні автобуси лише 50-60 пасажирів. Відповідно 1 трамвай може замінити майже 3 середні автобуси. Якщо ж говорити про п’ятисекційні трамваї довжиною 30 м (ЛКП «Львівелектротранс» має один такий трамвай), то вони можуть помістити 250 осіб, відповідно замінити 5 середніх автобусів.

«До прикладу, Берлін зараз закуповує не 30 метрові трамваї, а 40 метрові. Ми теж плануємо рухатись цим шляхом і закуповувати більше трамваїв, оскільки це комфортно для пасажирів і створює менше заторів на дорогах. Тому в нас є проект про придбання 10-ти нових трамваїв за кредитні кошти ЄІБ (Європейський інвестиційний банк). Плануємо закупити 40 тролейбусів за кошти ЄБРР.

Однак, розуміємо, що з огляду на усі тендерні процедури, реалізацію проектів може затягнутися в часі. А критичний стан рухомого транспорту треба вирішувати негайно. Тому найефективніший спосіб швидко виправити ситуацію – це шлях, який обрали Одеса, Харків, Київ, Вінниця – наповнення парку вживаними трамваями з Європи. Наразі ми розглядаємо декілька варіантів їх закупівлі із Німеччини», – додав він.