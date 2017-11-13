На Закарпатті планують створити транспортний хаб для потягів широкої євроколії

Уже на початку наступного року ПАТ «Укрзалізниця» планує перетворити вокзал Мукачеве на великий транспортний хаб для поїздів широкої та євроколії. З пасажирської платформи, яку збудують на станції, відправлятимуться пасажирські поїзди до країн Євросоюзу. До Мукачева євроколією також прибуватимуть поїзди з Європи. Про це повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

З Мукачева поїздами пасажири зможуть вирушити до Угорщини, а згодом – до Словаччини, Румунії та інших країн. З поїздів, що прибуватимуть до Мукачева євроколією з Європи, пасажири зможуть робити зручну пересадку на інші поїзди, що курсують широкою колією по Україні.

Наразі євроколія існує від кордону до міста Мукачеве й використовується тільки для вантажних перевезень. Євроколія розташована за триста метрів від вокзалу. Тож на першому етапі передбачається будівництво на ст. Мукачеве пасажирської платформи для поїздів євроколії біля існуючої колії шириною 1435 мм. Це дозволить організувати рух поїздів до Угорщини (Будапешт, Захонь), а згодом – до Словаччини (Кошице, Братислава) та Румунії (Сату-Маре). Таким чином з’явиться можливість розпочати рух поїздів до Європи в найкоротші терміни.

Залізничники наразі активно обговорюють цей проект з місцевою владою Мукачева, а також з транспортниками Угорщини. З владою Мукачева також обговорюється можливість ремонту автомагістралі, що веде до цієї платформи.

«Завдяки колії європейської ширини українські поїзди курсуватимуть вглиб Європи. На відміну від Чопа, через який зараз прямують безпересадкові вагони в Європу, місто Мукачеве більш зручно розташоване територіально, тож потенційна географія маршрутів з Мукачева значно ширша. Крім цього, це друге за розмірами місто в Закарпатській області, тут зосереджуються основні транспортні потоки. Тож ми ініціюємо створення в Мукачеві великого транспортного хабу між поїздами широкої та європейської колії», – повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

У перспективі ПАТ «Укрзалізниця» також планує знести старий пакгауз у Мукачеві старий вантажний двір, і обладнати парк колій європейської ширини. З цією метою вже проводяться переговори з Європейським інвестиційним банком.