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На Личаківській зіткнулися легковик і маршрутка

Дарина Смеречанська

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У Львові на вулиці Личаківській легковик зіткнувся з маршруткою. Внаслідок автопригоди водій легкового автомобіля отримав тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 листопада близько 19.40 на вулиці Личаківській у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Форд Сієра», 37-річний львів’янин, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з маршрутним таксі «Еталон» під керуванням 60-річного мешканця Львова.

Внаслідок автопригоди у водія «Форда» медики діагностували «струс головного мозку, садна лобної ділянки, клінічне алкогольне сп’яніння».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: ГУ НП

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