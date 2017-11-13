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Львів’ян запрошують на обговорення шумового забруднення міста

Олександр Косик

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Команда КУ «Інститут міста» запрошує долучитися до обговорення важливих та актуальних питань міського розвитку. А саме, у вівторок, 14 листопада о 18.30 год, в 108 ауд. ЛМР обговорюватимуть питання транспортного шумового забруднення у місті Львові.

«Під час цієї зустрічі ми плануємо ознайомитися із актуальними дослідженнями транспортного шуму у Львові, більше дізнатися про наслідки такого впливу на організм людини та визначити основні фактори, які впливають на рівень транспортного шуму.

Разом з учасниками та експертами обговорення будемо з’ясовувати, що і кому потрібно зробити задля зменшення шумового забруднення на вулицях нашого міста», – розповідають у КУ «Інститут міста».

Обговорення відбудеться за участі: Богдани Калин – доцента кафедри екології та біології ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького; Романа Качмара – к.т.н., доцента кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту Ну «Львівська політехніка», фахівців ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» та Катерини Кручиніної, студентки кафедри транспортних технологій НУ «Львівська політехніка».

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