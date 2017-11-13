Львів’ян просять надсилати власні фото з Революції Гідності для музейної виставки

Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору» розпочинає ініціативу зі збору світлин, зроблених на Майдані, безпосередніми його учасниками. Отримані фото увійдуть до майбутньої фотовиставки музею, присвяченої подіям Революції Гідності листопаду 2013 – лютого 2014 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Якщо у вашому домашньому фотоархіві є світлини, які символізують для вас переломні моменти Євромайдану, передають тогочасну атмосферу, дають відповіді на питання: чим Майдан був для мене – на яких зображено вас, ваших друзів, звичайних перехожих, активних учасників протестів чи просто панорамні фото місць протистоянь, надсилайте їх нам», – зазначають представники музею.

Кожен бажаючий може відправити до 10-ти знімків. Музей залишає за собою право на відбір світлин, які увійдуть до фотовиставки. Окрім того, ви можете передати особисті майданні артефакти, які доповнять виставку. До участі запрошуються учасники Майданів із різних куточків України та світу. Усі надіслані фото та об’єкти можуть бути передані на довгострокове зберігання та увійти у фонд музею за бажанням дарувальника.

Надсилати фотографії можна на електронну скриньку territoryterror@gmail.com. До фото необхідно додати текстовий документ з наступною інформацією: прізвище та ім’я автора фото, або інформацію про джерело, контактний номер телефону, орієнтовна дата та місце зйомки, підпис до фото та (за бажанням) історію його появи. Учасники збору світлин своєю участю підтверджують, що вони є авторами надісланих робіт та/або мають права на їх використання та фактом участі не порушують авторських прав інших осіб. Музей приймає світлини на безоплатній основі.

Прийом фоторобіт триватиме до 30 листопада. Відкриття фотовиставки, створеної на основі отриманих світлин, планується у середині грудня на території музейного комплексу «Територія Терору» (м. Львів, просп. В. Чорновола, 45 г).

Контактна особа: завідувач інформаційно-освітнього відділу музею – Анна Шиманська, тел. 0967835096.